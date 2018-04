Susana Díaz agraeix el premi de la FECAC amb una subvenció de 25.000€

Daniel Salinero va decidir el gener passat atorgar el premi sociopolític del Día d'Andalucia a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, per reconèixer, entre altres virtuts, "la seva capacitat de lideratge i de proximitat a les inquietuds dels ciutadans". Un guardó que la socialista va recollir a Barcelona al febrer.

Salinero ja ha rebut una resposta a aquell premi, que no va premiar cap polític català. La 'Empresa Pública por la Gestión del Turismo y Deorte de Andalucía SA, adscrita a la conselleria d'aquest ram de la Junta, patrocinarà la 47 edició de la Fira d'Abril catalana. Per fer-ho, va adjudicar aquest 18 d'abril, en un procés negociat fet sense publicitat, un contracte a la FECAC per un import de 24.999,99 euros IVA inclòs.

A més, la FECAC cobrarà ràpidament: ha d'emetre la factura un cop finalitzada la Feria de Abril amb "una única factura recopilativa del patrocini publicitari" i, segons es recull en el plec de clàusules particulars i prescripcions tècniques, la Junta haurà de fer efectiu l'abonament "mitjançant una transferència bancària", en un temps màxim de 30 dies des de la recepció de la factura.

La FECAC, ultres contra la llibertat però cobren dels partits independentistes

Salinero, un hooligan antiprocés

Daniel Salinero representa l'ala més dura del PSOE a Catalunya. Home de confiança de Núria Marín, on tenia un càrrec públic, és un ferm defensor del 155 i de la repressió de l'Estat a Catalunya i un ultra nacionalista espanyol. Sovint mostrava la seva predilecció per Susana Díaz i no va dubtar en fer campanya a favor seu quan pugnava contra Pedro Sánchez per a presidir el PSOE. Alguns dels tuits han estat esborrats. També va carregar directament a les xarxes contra líders independentistes com Alfred Bosch Aquí un tuit on defensa l'aplicació del 155, per exemple. Des que directe!cat ha anat publicant els seus tuits més polèmics, Salinero ha frenat de manera substancial els seus tuits polítics.



Un any més, tant Esquerra com el PDeCAT tornaran a engrandir la bossa econòmica de la FECAC, que després reparteix premis a persones que s'han mostrat tan bel·ligerants contra el procés com Susana Díaz. El pressupost destinat a aquesta participació, segons l'organització, ronda entre els 10.000 i 15.000 euros, que inclou el lloguer de la caseta i altres despreses de material, menjar i contractació d'artistes. Així com ERC l'any passat no va voler especificar quan es gastava exactament, el PDeCAT ha detallat que hi destina un total de 12.000 euros. De fet, per evitar la imatge de la caseta buida, ja que la gran majoria de gent que hi va no veu amb bons ulls els partits republicans, els dos partits convoquen els militants de les diferents zones territorials de manera repartida i esglaonada entre tots els dies que dura la Feria perquè sempre s'hi vegi gent.