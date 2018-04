Llum verda a la suspensió de la candidatura de Puigdemont

Última actualització Dijous, 26 d'abril de 2018 15:45 h

El TC admet a tràmit el recurs del govern espanyol

Redacció | l Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol amb l'objectiu d'evitar la investidura de Carles Puigdemont en el ple previst pel passat 30 de gener. El govern espanyol va presentar el recurs tot i l'informe contrari del Consell d'Estat.

El tribunal es va reunir el 28 de gener per estudiar el recurs i, en aquell moment, no es va admetre a tràmit. Ara bé, els magistrats van dictar una mesura cautelar que vetava qualsevol intent d'investidura a distància. Davant la decisió del TC, el president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar el ple. Ara, tres mesos més tard, el ple del tribunal ha decidit, per unanimitat, admetre a tràmit el recurs del govern de Mariano Rajoy. Això suposa la suspensió automàtica de la candidatura de Puigdemont. La decisió arriba just quan JxCAT vol que en el ple de la setmana vinent es voti una reforma de la Llei de presència per permetre la investidura a distància de Puigdemont. Falta, però, el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries per poder portar aquesta reforma al ple.



El ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat per l'Estat per impugnar la candidatura de Carles Puigdemont. El recurs es va presentar, però, de manera preventiva –dies abans del ple- i el Consell d'Estat (òrgan consultiu del govern espanyol) no va avalar el tràmit. Bàsicament perquè considerava que era un recurs preventiu i no hi havia fonament en aquell moment per recórrer al TC. Tanmateix, el govern espanyol va formalitzar el recurs, ja que el dictamen del Consell d'Estat és preceptiu però no vinculant.

El ple es va reunir de manera extraordinària en dissabte per abordar el recurs però, llavors, no va pronunciar-se sobre l'admissió a tràmit i va limitar a dictar una mesura cautelar. En aquesta, fixava que el ple només es podria celebrar si Puigdemont hi era present (prèvia autorització del jutge) i, per tant, vetava qualsevol investidura a distància ja fos a través de mitjans telemàtics o per delegació en un altre diputat.

Admissió a tràmit, tres mesos més tard

Ara, tres mesos més tard, el ple ha decidit admetre a tràmit el recurs. Això suposa, en base a l'article 161.2 de la Constitució, la suspensió automàtica dels acords del Parlament a través dels quals es proposava com a candidat Puigdemont i també la resolució de convocatòria del ple del 30 de gener.

Després d'escoltar les parts, el tribunal ha considerat que, tot i que el president del Parlament ajornés el ple i designés un altre candidat, la impugnació de la candidatura de Puigdemont "planteja qüestions d'interès general" que justifiquen, segons els magistrats, que el recurs es tramiti.

A més, justifica que quan es va plantejar el recurs hi havia "dubtes" sobre si es podia admetre llavors a tràmit (bàsicament, pel "possible caràcter cautelar" del recurs). Uns dubtes que, segons la interlocutòria, es van "aclarir" quan el president del Parlament, Roger Torrent, va decidir ajornar la sessió d'investidura fins que el tribunal es pronunciés sobre l'admissió a tràmit de la impugnació. És a dir, que el tribunal aprecia la possibilitat que Torrent pugui tornar a proposar Puigdemont.

Tanca la porta a canvis en la Llei de presidència

De fet, els magistrats ja adverteixen que es declararà "radicalment nul i sense valor ni efecte" qualsevol acte, resolució o acord que contravingui la suspensió acordada. És a dir, que tanca la porta ja a qualsevol modificació de la Llei de presidència per permetre una investidura de Puigdemont a distància. El grup parlamentari de JxCat es planteja portar al ple de la setmana vinent la modificació d'aquesta llei per intentar, altre cop, investir Puigdemont.

El ple ha donat un termini de vint dies al Parlament i a la resta de parts personades per formular al·legacions. A més, com és habitual, notifica personalment la resolució al president del Parlament, Roger Torrent, i a la resta de membres de la Mesa i els adverteix que poden incórrer en eventuals responsabilitats -també penals- si contravenen la decisió del tribunal.



El TC també recorda que l'admissió a tràmit només és un pas i que el tribunal no es pronuncia encara sobre el fons de la qüestió.

