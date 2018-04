[Àudio] El PP, esgarrifat per la possible candidatura de Manuel Valls a l'alcaldia de Barcelona

El PP, esgarrifat per la possible candidatura de Manuel Valls a l'alcaldia de Barcelona pic.twitter.com/MfknPZde11 — directevideos (@directevideos) 26 d’abril de 2018

De fet, l'exministre del PP José Manuel García-Margallo ha dit a El Matí de Catalunya Ràdio que, de confirmar-se la participació de Valls a la carrera municipal, caldrà pensar en "una persona de gran prestigi intel·lectual" amb "coneixements sòlids i molta presència" dins l'àmbit internacional per combatre'l. Unes declaracions que fan pensar que l'actual líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, no compliria per a Margallo aquests requisits.De fet, preguntat per la periodista Mònica Terribas, l'exministre ha preferit no pronunciar-se sobre si Fernández Díaz hauria de repetir com a candidat al consistori de la capital catalana. "No em faci aquestes preguntes", ha reblat entre els riures de la presentadora.