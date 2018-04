La UPC exigeix la llibertat dels presos polítics

No hi ha cap vot

Pla general dels manifestants a la presentació del manifest per donar suport als presos polítics i defensar els drets civils, a la UPC

Cinc exrectors de la Universitat han presentat un manifest amb el suport de l’ANC, Òmnium, CCOO i UGT, en un acte a l’Escola d’Enginyeria Industrial (ETSEIB) on han reivindicat la necessitat de que la judicatura i el govern espanyol garanteixin la llibertat d’expressió i els drets de manifestació, reunió i participació política.A més, els exrectors han denunciat que les universitats han rebut pressions per part d’alguns partits polítics per tal d’evitar el posicionament del món acadèmic en el cas català.Luis Rodríguez