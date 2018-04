Trias aposta per una candidatura transversal més enllà de l'independentisme per guanyar Barcelona

Última actualització Dijous, 26 d'abril de 2018 16:45 h

L'exalcalde creu que la proposta de Graupera és un mal invent

Redacció | "Una candidatura el més amplia possible". Això és el que necessita Barcelona segons el líder del PDeCAT a l'Ajuntament, Xavier Trias. "És l'opció de futur tenint en compte que Barcelona és capital de Catalunya i té accent catalanista i nacionalista però no necessàriament ha de ser independentista", segons l'exalcalde de la ciutat.

En aquest sentit, ha titllat la propsota de Graupera de fer unes primàries entre tot l'independentisme de "molt americana". "Si ERC i PDeCAT no estan disposats, tenim un mal invent", ha opinat.

Ho ha dit en una entrevista aquest migdia al diari Ara, on ha criticat la proposta de Cs de presentar Manuel Valls en les eleccions municipals. "És un teatre portar el senyor Valls a l'Ajuntament i dir que és regeneració", ha reblat Trias.

Tanmateix, ha carregat contra Colau i l'ha acusat de no tenir cap projecte per Barcelona. "Va guanyar sobre la base del populisme" i ara hi ha "més desnonaments i marxen inversors". "No sap quin és el futur" de la ciutat, ha advertit.

Primàries del PDeCAT

Pel que fa a les primàries del PDeCAT, que enfronta a Neus Munté i Carles Agustí, no ha volgut revelar qui és el seu favorit. "He de ser neutral", ha sentenciat Trias, que ha recordat que per ell el millor candidat seria Joaquim Forn. "Ha fet la feina més que ben feta", ha afirmat i ha aprofitat per dir que la presó preventiva és un exercici de crueltat molt gran.

En aquest sentit, ha criticat les paraules del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, aquest dimecres al Punt Avui TV, on reconeixia que no li agradava veure gent que coneixia a la presó. "El senyor Millo hauria de reflexionar i pensar", segons Trias perquè "el teu partit no pot votar en contra de l'apropament dels presos i després sortir a dir que et sap greu".

Sobre Puigdemont: "No el deixaran ser president"

En ser preguntat per la investidura al Parlament, Trias creu que Carles Puigdemont no podrà ser investit president. El cap de files de JxCat té un "especial interès de demostrar que no pot ser el president perquè ho impedeix Madrid", ha opinat l'exalcalde.

Trias s'ha descrit com un "devot" del líder de JxCat i ha apuntat que no creu que hi hagi noves eleccions al Parlament, alhora que ha demanat confiança per a Puigdemont: "És una persona especialment lúcida", ha constatat.

"Mai deixaré de ser polític"

Pel que fa a la seva trajectòria política, ha assenyalat que sempre serà polític. Tot i que deixa la primera línia, "no deixaré mai d'ajudar al seu partit", ha explicat.

Segons Trias, un dels èxits de la seva carrera política és haver establert les cures pal·liatives "perquè la gent pugui morir sense dolor". I el fracàs més important, segons l'exalcalde, és haver perdut l'Ajuntament de Barcelona la passada legislatura.

