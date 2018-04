Ciutadans francesos recullen signatures per desenpellegar-se de Manuel Valls

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

26 d'abril de 2018, 19.50 h

Una excap de llista de Cs al Senat, identificada per destrossar els tòtems dels presos polítics.



Ara, el partit, assegura que no tenia constància de les seves intencions.

Una militant de Ciutadans (Cs), Esmeralda Úbeda, que va ser cap de llista per Girona al Senat a les eleccions generals del 2008, que va néixer a Toledo i que és professora de la UdG.és una de les cinc persones identificades per la Policia Municipal per destrossar els "tòtems de la Dignitat" que l'ANC havia instal·lat...