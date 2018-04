Des de Puigdemont a Anonymous: Indignació majúscula a les xarxes per la sentència de #LaManada

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

26 d'abril de 2018, 19.47 h

Benvinguts a Espanya on la justícia es perfecta.

Welcome to Spain where justice is perfect.

Willkommen in Spanien, wo Gerechtigkeit perfekt ist.

Velkommen til Spanien, hvor retfærdighed er perfekt.

Bienvenue en Espagne où la justice est parfaite.

Benvenuti in Spagna, dove la giustizia è perfetta.

正義が完璧なスペインへようこそ。

Qua perfecta iustitia est ad Hispaniam receperint.

Wëllkomm an Spuenien wou Gerechtegkeet perfekt ass.

Welkom in Spanje, waar gerechtigheid perfekt is.