''Ella és la meuca'', així valora un advocat badaloní la sentència de La Manada

El bufet de Maudili Prieto estava relacionat amb un cas de suborn a la lliga de basquet espanyola

Redacció | L'advocat badaloní Maudili Prieto, que té el seu despatx d'advocats a Donostia, ha volgut donar la seva opinió sobre la sentència feta pública avui de l'Audiència de Navarra sobre el cas de La Manada. El seu comentari, tan masclista com insultant, ha indignat les xares i ha provocat un allau de crítiques. Això és el que ha dit, exactament:

Maudili Prieto, tal com explicava el Regio7, va acabar enfrontat amb el Bàsquet Manresa. La proposta hauria estat ferma però no es va arribar a produir perquè cap dels clubs implicats van acceptar la proposta que els feia arribar l'advocat Maudili Prieto.



Però el seu historial segueix: el mateix 21 d'abril va prestar declaració davant del jutge titular del número 5 de Manresa per un suposat cas de xenofòbia. Fa uns dies anunciava que el seu despatx deixarà d'acceptar clients perquè "suspèn les activitats". També s'ha barallat amb amb regidors de Badalona o ha criticat Pesarrodona.

Queda demostrat que quan una dona no sap menjar 5 polles que no s'hi posi. Són uns imbecils els paios es evident, però la noia es la meuca. #SentenciaManadaAR — Maudili Prieto (@MaudiliPrieto) 26 d’abril de 2018

Aquesta és la imatge del @ICAMANRESA . No és la de la https://t.co/SE7xciBW83 defensar un pallasso amb els diners col.legials beneficiant la minuta als amics. No té més. pic.twitter.com/GIuVGczFJR — Maudili Prieto (@MaudiliPrieto) 24 de febrer de 2018

"Queda demostrat que quan una dona no sap menjar 5 polles que no s'hi posi. Són uns imbècils els paios és evident, però la noia es la meuca".Maudili Prieto era noticia, justaent, fa quatre dies quan l'Audiència de Guipúscoa va arixar el 21 d'abril un cas de suposat suborn el seu despatx d'advocats, Allika Abokatuak, que hauria ofert un premi a dos clubs de basquet de la lliga espanyola perquè amb els seus resultats en l'última jornada de la competició aconseguissin fer baixar el Manresa de categoria. La compensació si s'aconseguia que el Manresa perdés la categoria era una promesa de patrocini per a la temporada següent.