Rivera i Arrimadas piulen sobre la sentència de La Manada i en surten escaldats

Els líders de Ciudadanos a Espanya i Catalunya han publicat la seva opinió a les xarxes i han entrat en contradicció. A més, ho han fet més de 6 hores després que es fes pública la sentència de l'Audiència de Navarra que només condemnava a 9 anys de presó els membres de La Manada en considerar que no hi va haver violació sinó tan sols "abús sexual".

Unes sí d'altres no

Como cargo público siempre respetaré y acataré las sentencias judiciales, aunque no me gusten. Pero reconozco que como ciudadano y como padre me cuesta asumir la sentencia de #LaManada. Todo mi apoyo a la víctima y a su familia. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 d’abril de 2018

Siempre respeto las decisiones judiciales, pero confieso que hay días en los que es más que duro. Como mujer, toda mi solidaridad con la víctima, con sus personas más allegadas y con todas las mujeres que han sufrido alguna vez semejante horror #LaManada — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 26 d’abril de 2018

Albert Rivera i Inés Arrimadas han fet dos tuits pràcticament calcats i no han valorat bé les seves paraules quan han afirmat que "sempre respectem i acatarem les decisions judicials" encara que "no m'agradin" o "siguin més dures". S'entendria que es refereixen a totes les sentències judicials però només, per les seves actuacions i discursos i ideologia, es refereixen a les de la justícia espanyola. Centenars d'usuaris els retreien que no van elaborar el mateix discurs amb la decisió del jutjat alemany sobre que no ha existit rebel·lió a Catalunya o el mateix amb la decisió de no extradir ningú a Suïssa per motius polítics. Veurem si quan hi hagi la decisió final sobre l'extradició dels exiliats també respecten i acaten les decisions dels jutges.