Una militant de Cs i cap de llista al Senat el 2008, entre les identificades per destrossar els 'tòtems de la Dignitat'

Ubeda es troba ara entre les cinc persones identificades per la policia que, la nit de dimarts a dimecres, van malmetre nou escultures on hi apareixien retrats dels "presos polítics" i els "exiliats" tapats amb passamuntanyes i amb cúters. Són quatre dones i un home que tenen edats que van des dels 32 fins als 59 anys. La Policia Municipal atribueix als identificats un delicte de danys i les destrosses estan valorades en poc més de 500 euros. Quan els agents els van localitzar, van poder recuperar sis dels setze retrats que s'havien endut.Pel que fa al partit, la formació taronja assegura que no tenia constància de les intencions de la seva militant i detalla que avui dia no té cap càrrec dins la formació. Cs es desvincula dels fets i assenyala que Úbeda ha fet aquesta acció a títol "individual". L'ANC, que ja ha anunciat que reposarà totes les imatges, va interposar denúncia per les destrosses. Amb la denúncia i les identificacions, els agents trametran l'atestat i les diligències al jutjat perquè els citi a declarar.Aquella nit, diversos veïns van gravar els actes vandàlics amb els mòbils i van anar fins a la comissaria de Mossos i Policia Local, molt a prop d'on hi ha les escultures, per avisar. La Policia Municipal va identificar, poc després i encara al carrer Jaume I, cinc sospitosos.

Puigdemont reclama explicacions a C's

Carles Puigdemont ha qualificat de "violència feixista les destrosses provocades per un grup d'encaputxats contra els tòtems de la Dignitat". En un tuit, ha assegurat que "urgeixen explicacions" per part de Ciutadans: "ka violència feixista, ni a casa ni enlloc", ha dit per a carregar contra el grup que "vestits com terroristes, armats amb eines tallants i fent actes contra la llibertat d'expressió" actuen com "la kale borroka de Cs".



No és el primer cop que Puigdemont es pronuncia a la xarxa social sobre les destrosses als tòtems. Dimecres ja va fer una piulada on criticava que no haguessin transcendit les seves identitats. "Als professors d'institut, als membres dels CDR, a tots els hem vist la cara, sabem els noms i hem vist on vivien. D'aquests terroristes urbans, armes amb cúter i encaputxats no en sabem ni el nom?", es preguntava. El mateix dia, l'exalcalde de Girona també lamentava que el "règim del 155" es preocupi pel nom de la placa U d'Octubre de 2017 de Girona en comptes de centrar-se en "gent encaputxada saquejat espais de llibertat d'expressió".