Portades: L'ABC i El Mundo, satisfets per la sentència de ''la manada''

Redacció | Unanimitat en les portades de la premsa d'aquest divendres. Els diaris recullen la indignació popular després de la sentència judicial de "la manada", que els absolt de violació i els condemna només a 9 anys per abús sexual. L'ABC i El Mundo però, semblen estar satisfets per la decisió del tribunal. Els dos rotatius obvien valorar la decisió del tribunal i releguen en un segon pla la indignació popular que va negar els carrers de tot l'Estat.

Portada de l'ABC el 27 d'abril

""La Manada" cometió abuso, pero no agresión sexual" destaca l'ABC mentre que El Mundo recull que "La Manada esquiva las penas más duras porque 'no hubo intimidación'".El País i La Vanguardia se centren en l'onada d'indignació arreu de l'Estat després de conèixer la sentència. Milers de persones es van concentrar en les ciutats d'arreu de l'Estat contra la decisió judicial, que evidencia la impunitat legal de cometre una agressió sexual en grup.Per la seva banda, El Periódico titula "Això sí que és abús", en referència a la sentència que absolt de violació els cinc joves de "la manada". "No es esto violación?" es pregunta La Razón que descriu la situació d'intimidació que va patir la víctima.