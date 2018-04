La premsa internacional al·lucina amb la sentencia per 'La Manada'

Última actualització Divendres, 27 d'abril de 2018 10:00 h

Alemanya i Regne Unit es fan ressò de la notícia

Redacció | La condemna dels cinc joves de La Manada per abús sexual i no agressió sexual ha provocat diverses protestes arreu del país, però no només. La premsa internacional també s'ha fitxat en la sentència dels jutges.

Un dels principals diaris alemanys, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, es pregunta en un article si a Espanya "no desapareix la Macho Kultur". Aquest terme en castellà, és el que fan servir de fet a Alemanya per definit el masclisme.

El diari es fa cita El País: "el judici de Pamplona va ser un altre exemple de la "Macho-Kultur" que a Espanya no desapareix. Els advocats dels acusats van intentar desacreditar la jove per tots els mitjans, però no és pas la víctima que ha de provar que és innocent".



Més enllà d'aquest detall, el rotatiu alemany al·lucina per les "espantoses xifres" d'agressions sexuals a Espanya. "L'any passat 46 dones van ser assassinades per la seva parella o excompany. Segons informes periodístics, hi ha hagut més de 500 morts en el canvi de mil·lenni. Les autoritats han rebut més de 142.000 denúncies, 42.000 dones s'han registrat com a víctimes i 15.800 homes han estat condemnats", exposa.

Però el diari alemany no és l'únic que no s'acaba de creure la sentència de la justícia espanyola sobre La Manada. La BBC també ha recordat en una informació que la sentència no ha acceptat el delicte de violació sinó el d'agressió sexual. I també ha subratllat que entre els cinc condemnats hi ha un professional de l'exèrcit i un altre de la Guàrdia Civil.

La cadena britànica també ha posat èmfasi en el fet que la justícia els ha "absolt" d'un delicte de violació.

