Així funciona la justícia espanyola: 'La Manada' podria sortir en llibertat al 2020

Passat un quart de la condemna poden sol·licitar un permís

Redacció | Indignació als carrers en conèixer-se la sentència de la justícia espanyola a La Manada. Absolts de violació i condemnats només per abús sexual. Però, quan podrien sortir els cinc membres del grup?

Alguns mitjans asseguren que La Manada podria tornar a estar activa i al carrer en un termini aproximat d'un any, ja que passat un quart de la condemna poden sol·licitar un permís. Això vol dir, que en menys de dos anys i mig poden fer aquesta petició. I cal recordar que estan ingressats a presó des de fa un any i 0 mesos, per tant, estan a pocs mesos de complir els terminis per a poder-ho sol·licitar.

Ara bé, segons alguns juristes consultats per El Español, això seria improbable per diversos motius. El primer, segons assenyala el digital, és que els cinc membres són, de moment, presos provisionals, no penats.



Els dos recursos

Aquests mateixos juristes han explicat que s'ha jutjat sota la nova llei d'enjudiciament criminal que el Tribunal d'Estrasburg va obligar a Espanya aplicar. I aquesta llei admet dos recursos: un davant del Tribunal Superior de Justícia i un altre davant del Suprem. I fins que el Suprem no confirmi la sentència seguiran sent presos preventius. I segons haurien detallat, mentre són presos preventius no poden demanar aquests permisos.

Per altra banda, també subratllen que en aquests casos s'acostuma a establir un "període de seguretat", que és de la meitat de la condemna. D'aquesta manera, serien un mínim de 4 anys i mig, malgrat que gairebé n'han complert ja dos i els quedarien però un mínim de dos anys per demanar els famosos permisos.

