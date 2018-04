El cos policial surt en defensa del guàrdia civil de ''La Manada'' que cobrarà el 75% del sou

Un tuit d'Albano Dante Fachin ha fet esclatar el resposnable de les xarxes socials de la Guardia Civil, que no ha dubtat en sortir a defensar "la llei" que obliga a pagar gairebé tres quartes parts del salari a dos dels acusats.

Per la seva banda, Fachin va preguntar-li a quina llei es referien: "a la que ha dit que violar entre cinc a una dona no és violència?". La picabaralla estava més que servida.

Fíjese si sabemos que la Ley debe proteger derechos que hemos elegido dedicarnos a "proteger el libre ejercicio de los derechos" (L.O. 2/86), pero el inicio del diálogo era su acusación de "protección corporativa" que no ha aclarado Buenas noches https://t.co/3DgCvV4iss

El responsable de les xarxes socials de la Guardia Civil va sortir en defensa del cos policial i li va preguntar amb sarcasme a quina protecció es refereix. "S'ha aplicat amb tot rigor la Llei Orgànica del Règim Disciplinari de la Guàrdia Civil", ha retret i li ha recordat que ja va ser suspès de funcions el juliol del 2016, així com que, quan hi hagi sentència ferma, l'expulsaran.

Fachin va denunciar en un tuit, sense citar el cos policial, que els joves condemnats "no només eren més grans i forts que ella" sinó que "tenen la protecció dels seus respectius cossos, en referència al sou que seguiran cobrant. "Això també és violència de gènere", sentenciava l'exdiputat.

