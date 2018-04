Tret de sortida a Kms per la llibertat, la marxa en suport als presos polítics

La idea és recórrer aquests trams en grups de quatre persones i l'últim relleu el faran, entre d'altres, el fill de Dolors Bassa o la corredora Núria Picas. Si tot va com està previst, arribaran a Estremera, Soto del Real i Alcalá-Meco el 30 d'Abril.

Molta sort als que participeu a la bonica iniciativa #KMSxlaLLIBERTAT ! Desenes de corredors i corredores reivindicant els presos i les preses polítiques. (1a foto, Abel’s avui de bon matí amb material per a la sortida. 2a, bona part de l’equip #lluçanès que ho fa possible) pic.twitter.com/Pmf9A3Cajf

Davant del Parlament @emparmoliner @Arcadi42 i @NuriaPicas acompanyats de la nostra corredora de més edat ja escalfen motors per la #KMSxlaLLIBERTAT pic.twitter.com/4LK6z39h51

La marxa ha començat aquest divendres a les 11 del matí des del Parlament de Catalunya. Diversos corredors recorreran els 860 km que separen Barcelona de Madrid per trams de 10 quilòmetres.

Redacció | 860 km recorreguts a peu en 16 sectors. Aquesta és la iniciativa engegada per un grup de corredors que s'ha proposat fer una marxa atlètica per relleus fins a les presons de Madrid.

