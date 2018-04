La Fiscalia de Navarra assegura que va existir violació i vol recórrer la sentència de 'La Manada'

Última actualització Divendres, 27 d'abril de 2018 13:00 h

El ministeri públic sol·licitava 22 anys de presó per als cinc acusats però l'Audiència de Navarra els ha condemnat a 9 per un delicte d'abús sexual

Redacció | La Fiscalia de Navarra manté que els cinc condemnats de la 'Manada' van violar la noia de 18 anys i anuncia que presentarà un recurs contra la sentència dictada dijous per l'Audiència de Navarra.

El tribunal ha condemnat els cinc acusats a 9 anys de presó per un delicte d'abús sexual però la Fiscalia demana 22 anys per a cadascun. El ministeri públic assegura que, després d'estudiar la sentència, manté que el que va passar va ser una agressió sexual (violació).Per això, presentarà recurs "en els propers dies" davant el Tribunal Superior de Justícia de Navarra. Després d'aquest recurs, encara hi ha opció d'elevar un nou recurs al Tribunal Suprem, que tindrà la darrera paraula. La sentència del cas de 'la Manada' va provocar manifestacions multitudinàries a la majoria de ciutats catalanes i també a la resta de l'Estat per criticar la decisió dels jutges.A més, un dels magistrats del tribunal va emetre un vot particular molt dur amb l'actitud de la víctima i on demanava l'absolució.