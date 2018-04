Alemanya torna a parar els peus a l'Estat en relació a Puigdemont

"El govern no té la intenció de transmetre a les autoritats espanyoles els noms dels agents de policia implicats en l'arrest del Sr. Puigdemont", va dir el portaveu, Peter Höver. "La policia estatal ha actuat sobre la base d'una ordre de detenció europea i no han fet res més que la seva feina", va afegir. Després de 12 dies a la presó, la justícia alemanya va deixar en llibertat Carles Puigdemont i va descartar el delicte de rebel·lió. Aquesta era la primera plantofada germànica al Gobierno en el seu intent desesperat d'atacar l'independentisme.

El ministeri de l'Interior tenia la intenció de condecorar amb una medalla al mèrit policial els agents alemanys que van arrestar Carles Puigdemont. Així ho recull un teletip de l'agència alemanya DPA recollit per diversos mitjans, que afegeixen que el govern d'aquest land alemany s'hi oposa.

