Els problemes de l'estació de l'AVE de Tarragona 12 anys després

Hi ha diverses qüestions que a hores d'ara, encara no estan clares

Redacció | L'estació de l'AVE del Camp de Tarragona està al mig del no res. Hi és des que es va inaugurar l'any 2006 on es van prometre infraestructures per tal de facilitar-ne l'accés.

Està a uns 13 kilòmetres de la capital del Tarragonès i tot just aquesta setmana el diputat del PSC per Tarragona Carles Castillo, ha presentat al Parlament de Catalunya una bateria de preguntes sobre els accessos a l'estació arran dels canvis que implicarà la posada en funcionament de la variant ferroviària del corredor mediterrani entre Vandellòs i la Secuita.

En principi, aquests canvis, comportaran un increment en el nombre de trens que parin a l'estació del Camp de Tarragona. Així, 12 anys després de la inauguració "no s'han dut a terme els treballs i les inversions necessàries per a millorar els accessos i la seva connectivitat".



Connexions entre ciutats

Els socialistes volen saber quins passos està fent la Generalitat per tal de crear una àrea metropolitana de taxi que brindi servei a l'estació. Cal recordar que el servei de taxi a Tarragona és el més car de tot l'Estat. Castillo també vol saber en quin punt es troba la construcció del vial de Sant Ramon, que hauria de servir per millorar l'accés a l'estació des de la Ciutat de Tarragona i el Baix Penedès.

Sobre la taula també hi ha els dubtes sobre com afectarà el corredor del mediterrani a aquesta variant al servei de rodalies del litoral tarragoní: "volem saber si està garantit que municipis com Cambrils o Salou, amb 600.000 l'any mantingut el servei de rodalies i connexions amb Barcelona", recull el digital delCamp.

Fa anys que planeja sobre l'estació de l'AVE la connexió amb tren-tramvia entre Cambrils, Salou, Tarragona i Reus. Les preguntes referents a aquesta qüestió són en relació a la reconversió cap a aquest sistema de transport i qui ho gestionarà.

