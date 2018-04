El CIS continua sense preguntar clarament per la independència

Última actualització Divendres, 27 d'abril de 2018 14:30 h

Els enquestats suspenen tots els líders polítics, menys Junqueras que aconsegueix un 5,2

Redacció | El 25,9% dels catalans volen un Estat on les comunitats autònomes tinguin més autonomia que en l'actualitat i un 36,4% voldrien un Estat on es reconegués que les comunitats es poden convertir en estats independents, segons les dades de l'enquesta postelectoral del CIS.Un cop més evita una pregunta clara sobre la independència.

El CIS intenta crear confusió i evita la pregunta clau, sí o no a la independència



L'enquesta revela, doncs, que un 62,3% dels catalans voldrien o bé més autonomia o bé la independència. D'altra banda, també es demana als enquestats que valorin els líders catalans. Tots suspenen menys Junqueras, que aconsegueix un 5,2. La nota més baixa és per al líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, amb un 1,55, seguit de la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, que tot i ser la guanyadora el passat 21-D aconsegueix un 3,59. També es pregunta sobre la valoració que es fa de la gestió de la Generalitat durant els dos darrers anys en alguns àmbits. En el cas de l'autogovern, el 6,8% la qualifiquen de molt bona, el 23% de bona, el 26% regular, el 26,4% dolenta i el 13,9 molt dolenta.



Les dades es basen en 2.500 enquestes fetes després de les eleccions del 21 de desembre. Entre les diferents preguntes, es demana sobre quin model d'Estat preferirien. El 62,3% es decanta per demanar més autonomia o bé per un Estat que permeti a les comunitats autònomes convertir-se en estats independents.

En canvi, només un 6,6% aposten per un Estat amb un únic govern central i sense autonomies i un 2,6% es decanta per un Estat en el que les comunitats tinguin menys autonomia que en l'actualitat. Un 23,8 % vol que l'organització de l'Estat es mantingui com en l'actualitat.

Els polítics treuen males notes



En l'enquesta també es demana valorar els diferents líders polítics. Segons les dades del CIS, tots suspenen menys el candidat d'ERC, Oriol Junqueras, que aconsegueix un 5,2. Darrera d'ell, qui aconsegueix la millor nota és el candidat de JxCat i president destituït, Carles Puigdemont, amb un 4,45, seguit de Xavier Domènech (Catalunya en Comú-Podem) amb un 4,3 i Carles Riera (CUP) obté un 4,05. Per sota del 4 es queden Inés Arrimadas (Cs), amb un 3,59 i el menys valorat és el líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, amb un 1,55.

Així valoren la gestió de la Generalitat



En l'enquesta postelectoral, també es pregunta sobre la valoració que es fa de la gestió de la Generalitat durant els dos darrers anys en alguns àmbits. En el cas de l'autogovern, el 6,8% la qualifiquen de molt bona, el 23% de bona, el 26% regular, el 26,4% dolenta i el 13,9 molt dolenta.





Consulta aquí Sobre l'atur, el 68% considera que la gestió és regular o dolenta. En el cas de la llengua catalana, el 43,3% qualifiquen la gestió com a bona, el 21,5% com a regular i el 13,6% com a dolenta.Consulta aquí el document sencer

