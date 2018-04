Un alcalde del PP, sobre la víctima de 'La Manada': ''No veig on va dir no''

No entr a valorar el q ha dit la justícia i sense voler polemitzar, te deman si me pots ajudar a trobar on va dir “no” aquesta al.lota. He recercat i no trob. Gràcis! — Sebastià Sagreras (@Tia_Sagreras) 26 d’abril de 2018

I és que el popular Sebastià Sagreras ha assegurat via Twitter que no veu enlloc on "l'al·lota (referint-se a la víctima) va dir que no". Ho ha dit en una resposta a la publicació del cap de gabinet de Vicepresidència del Govern de les Illes Balears, Lluís Apesteguia (MÉS), que havia escrit un tuit comentant que dir "no" hauria de ser prou en una "situació d'inferioritat numèrica", on algú és "tractat amb actitud agressiva". "Em resistiria arriscant-me a més violència o voldria passar-ho el més aviat possible? No bastaria haver dit "no" perquè se'm consideràs violat?", apuntava Apesteguia.