Querellants per la República: ''Ja tenim la querella enllestida i redactada''

"Si no l'accepten a tràmit, acabarem a Europa"

Gerard Sesé @gerardsese | L'organització Querellants per la República ha atès directe!cat per a explicar-nos en quin punt es troba la preparació d'una querella col·letiva, sense precedents a l'Estat, contra el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per prevaricació i vulnerar el dret de sufragi actiu de tots els que van votar les passades eleccions del 21 de desembre. Tot i parlar amb una de les persones que voluntàriament coordina la querella, qui parla ho fa en nom de tot el col·lectiu.

Un equip multidisciplinari amb desenes de voluntaris, treballen fora d'hores

Querellants per la República expliquen que ells són un equip multidisciplinari amb desenes de voluntari que treballen fora d'hores i "quan poden" han anat recopilant resolucions i revisant diferent documentació relacionada amb la jurisprudència indicada per a poder trobar la millor estratègia per a elaborar la querella "som un grup de diferents professions, no tots advocats, que ens coordinem per a fer aquesta querella col·lectiva. Tothom fa el que pot, de manera altruista i quan podem. A més, també serem querellants, tots firmarem".

La querella, ja està redactada i a punt

Ara per ara, no hi ha un termini per a presentar la querella perquè "tot dependrà del tema logístic de les persones: la gent ha de fer una sèrie de passos que es poden allargar més o menys". Però asseguren des de l'organització que "la querella està enllestida i redactada".

Un protocol complicat que fa més gran la gesta

Això no va de fer una firma i posar un DNI. Qui vulgui querellar-se contra el jutge Llarena haurà de fer una sèrie de tràmits concrets i dedicar-hi temps i una mica de diners, no masses! El primer pas que ha de fer la gent vulgui querellar-se és acreditar que estava al cens l'1 d'agost del 2017. Qui guardi la targeta censal ja té molt de guanyat. Qui no (la majoria dels mortals) haurà de desplaçar-se a l'Oficina del Cens de cada província, només n'hi ha quatre, una per província, i obren només al matí.

La millor solució per a obtenir aquest paper és anar-hi presencialment. Des de l'organització expliquen que "hi ha la possibilitat de fer uns poders en favor d'algú perquè els pugui recollir, ho estem intentant coordinar, però cal que sigui notarial", ja que "la nota informativa del cens és un document que només es pot entregar exclusivament a l'interessat".

Tindrà alguna represàlia l'Estat contra els querellants?

Des de l'organització s'entén la pregunta tot i que sorprèn: "és normal que la gent es faci aquesta pregunta amb tot el que està passant. Però no hauria de passar res". Tot i això es pregunten: "però quina és l'altra opció? Deixar de lluitar per a defensar-nos de les coses a les quals tenim dret a fer perquè vivim amb por?".

Esperar noves instruccions

La persona, en nom de l'organització, ens explica que la gent "un cop tingui el paper, l'haurà de guardar. Després s'hauran de fer uns 'poders notarials i s'haurà de fer arribar la documentació a un lloc que més endavant anunciarem". Més endavant, també especificaran el termini que tindrà la gent per a fer totes les gestions requerides.

Es podria arribar a inhabilitar el jutge Llarena?

Des de l'organització expliquen que si s'accepta la querella a tràmit i acaba amb condemna, evidentment podria acabar amb la inhabilitació del jutge. Així i tot, són realistes: "pensem que segurament no l'admetran a tràmit però llavors arribarem fins a Europa". En aquest sentit, expliquen que la idea és arribar a Estrasburg un cop s'hagin e esgotat les vies pertinents a la justícia espanyola.

Un delicte que va més enllà de la prevaricació





Els canals d'informació oficials



Twitter oficial Querellants per la República



Canal de Telegram de Querellants per la República Querellants per la República vol recordar que el moll de l'os de tot plegat és que el jutge Llarena ha vulnerat el dret de sufragi actiu dels catalans. El sufragi actiu dels catalans no només és poder votar sinó que es respecti allò que ha sortit de les urnes i que els diputats puguin exercir totes les funcions que a ells els correspon: "és una vulneració dels drets cívics de la gent a través d'unes resolucions que no estan ajustades a dret i, per tant, injustes. Aquesta prevaricació crea un delicte més gran: vulnerar el dret del sufragi actiu de la gent".

