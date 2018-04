[Vídeo] Monumental escridassada al ministre de Justícia espanyol per la sentència a ‘La manada’

Última actualització Divendres, 27 d'abril de 2018 15:30 h

Indignació generalitzada de la societat davant el sistema judicial espanyol

Redacció| Indignació generalitzada de la societat davant el sistema judicial espanyol, que ha permès que els membres del grup anomenat 'La manada' siguin sentenciats a només 9 anys de presó i absolts del delicte d’agressió sexual. Després que es conegués, ahir mateix, la decisió de l’Audiència de Navarra, els ciutadans han sortit al carrer per protestar contra el masclisme estructural de la justícia espanyola; cosa que també es va traduir aquest dijous en una monumental escridassada al ministre de Justícia de l'executiu Rajoy, Rafael Catalá.





Un miler de manifestants -convocats per la Plataforma Cordovesa contra la Violència a les Dones i la Plataforma Nosaltres Decidim- van protestar contra el departament que ell dirigeix a la ciutat espanyola de Còrdova. De manera pacífica, van congregar-se als voltants del carrer on hi ha la seu del Col·legi d’Advocats, ja que el ministre era allà per presidir un acte. "Fora" i "dimissió" eren només algunes de les consignes que li cridaven; com també "ministre surt, no et violarem" o "no és un abús, és violació".



Quan el ministre va sortir de l'edifici, va anar directe al seu vehicle, protegit pel desplegament d’un reforç policial.