Montoro abaixa el cap davant Llarena: el nou informe sobre el control financer de la Generalitat ''quadrarà'' ara amb els de la Guàrdia Civil

A punt el document, després de la crisi oberta entre el Gobierno i el jutge per haver-li desmuntat el ministre el delicte de malvervasació

Redacció| El Ministeri d’Hisenda té a punt l’informe que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena li va demanar sobre el control financer de l’executiu espanyol sobre la Generalitat per esclarir, si com diu el ministre, no es va destinar “ni un euro” de diners públics al referèndum, o si, com diu la Guàrdia Civil, sí que hi van haver partides públiques per a l’1-O. Després de la crisi oberta entre Cristobal Montoro i el jutge per haver-li desmuntat el ministre el delicte de malvervasació que preten imputar als dirigents independentistes, ara, fonts del govern espanyol han apuntat que els criteris que ha defensat el ministre i els que consten as informes de la Guàrdia Civil “quadraran”.

Fonts del Ministeri d’Hisenda han explicat també que la documentació que l’equip de Montoro ha elaborat per al magistrat consta de dues parts. D’una banda, l’informe pròpiament dit, i de l’altra tota la documentació comptable d’aquest control. Queda per esclarir si, com va apuntar aquest dijous Montoro al Congrés, l’informe fa referència a la possibilitat que la Generalitat falsegés factures, o a altres tipus de suposada malversació que no queden registrats als comtes, com l’ús d’instal·lacions públiques.

Amb aquest informe, Montoro respon la petició que el jutge Llarena va dictar en una providència en què li demanava a Hisenda que acredités les manifestacions que va fer a una entrevista a El Mundo publicada el 17 d’abril, on va afirmar que no s’havia destinat “ni un euro” públic al referèndum. Unes manifestacions que contradeien les acusacions de malversació amb què el jutge Llarena construeix la causa al Tribunal Suprem, basades en informes de la Guàrdia Civil que asseguren que la Generalitat va malversar 1.932.757 euros per fer realitat la consulta.



Llarena havia fixat inicialment en 1,6 MEUR la malversació per part del Govern. Ho va fer en les interlocutòries de processament, el passat 23 de març, quan comunicava a 25 dels 28 investigats per quins delictes els porta a judici. Paral·lelament, va obrir una peça separada d'un mes per continuar investigant la malveració. La Guàrdia Civil va aportar nova documentació al jutge (molta de la qual prové del jutjat 13 de Barcelona) on la suposada malversació s'incrementava en 300.000 euros fins als 1,9 MEUR. Segons el magistrat, en la mesura que les paraules del ministre a El Mundo “contradeien” proves recollides durant la instrucció, calia que Hisenda acredités la “certesa” del ministre mitjançant la documentació de què disposa.



Les manifestacions de Montoro van ser rebudes amb fredor per part del govern espanyol i el PP, que fora de micro han retret al ministre que hagi estat “categòric” a l’hora de descartar la malversació, i també han comportat dures crítiques per part del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que a més de demanar la seva compareixença aquest dijous va aprofitar el debat de les esmenes als pressupostos de l’Estat per acusar el ministre de fer “d’advocat defensor” de l’independentisme. En la seva resposta, el titular d’Hisenda va obrir una nova porta on –sense desdir-se de la inexistència de factures destinades al referèndum- va assegurar que es podrien haver “falsejat factures” per part de la Generalitat, i que hi hauria pogut haver altres tipus de malversació com la despesa que es derivaria “d’obrir un recinte públic per a un acte polític il·legal”.