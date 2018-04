''RTVE està segrestada'': el clam dels treballadors contra la manipulació del PP

Última actualització Divendres, 27 d'abril de 2018 18:15 h

Es mostren "indignats amb el blocatge del PP i d’Ana Pastor a la renovació de les cúpules" de l'ens públic

M.B| ''RTVE està segrestada i ha de retornar als ciutadans''. Així de contundent ha estat el consell informatiu de TVE a l'hora de denunciar la manipulació del Partit Popular pel que fa al seu funcionament. A través d'una publicació a Twitter, els treballadors de la cadena pública s'han mostrat "indignats amb el blocatge del PP i d’Ana Pastor a la renovació de les cúpules de la ràdio i la televisió pública". Els periodistes, a més, s'han presentat avui a la redacció vestits de color negre a mode de protesta.

En un comunicat, han explicat que RTVE començarà una nova temporada amb "una presidència i un consell d’administració en funcions, el mandat legal del qual estarà caducat des de finals de juny". L’òrgan actual està format per sis membres nomenats pel PP, un pel PSOE, un per IU i un per CiU.