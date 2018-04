Tot encarrilat per a tenir president, govern i govern republicà a l'exili

Així, des de la força independentista majoritària, cada vegada hi ha més veus que aposten per investir un president transitori amb l'objectiu d'acabar amb l'aplicació de l'article 155. Alhora, aquest nou cap del Govern hauria d'acceptar Puigdemont com a "president legítim" des de l'"exili". De fet, JxCat preveu intentar investir de nou el seu líder a llarg de la legislatura. Sigui com sigui, les fonts consultades insisteixen que el grup no ha abordat encara cap nom concret. Aquesta setmana la portaveu de la formació, Elsa Artadi, i el vicepresident primer de la Mesa, Josep Costa, han viatjat a Berlín (Alemanya) per reunir-se amb el president destituït.

Des de JxCat reiteren que cal evitar sigui com sigui la repetició d'unes noves eleccions que "no serien bones per a ningú", tal com relata una font de l'aparell de JxCat. Diverses veus de la formació independentista consideren que uns comicis al juliol beneficiarien aquest grup a nivell partidista, però que de cap manera serien bons per al país, ni tampoc per a esclarir la correlació de forces parlamentàries: "No podem anar a eleccions, el país no ens ho perdonaria, i nosaltres no estem en la lògica d'aconseguir més diputats. No ens interessa", remarca una altra font del grup.Així mateix, des de JxCat també insisteixen en no esgotar el calendari fins al 22 de maig, el dia que es dissoldria el Parlament i es convocarien eleccions si abans no s'ha investit un president. El grup que comanda Artadi vol enllestir la investidura definitiva a mitjans de maig, conscients de la "perillositat" que suposaria apropar-se gaire al dia 22. En aquest sentit, la formació constata que els seus diputats són els qui més han intentat investir un president i formar un Govern, i recorda que ha presentat fins a tres candidats en quatre intents d'investidura.Pel que fa al nom d'aquest quart candidat a la investidura, JxCat assegura que no s'ha posat encara cap proposta sobre la taula, tot i que alguns diputats pensaven que aquest escenari es començaria a debatre en la reunió que el grup va mantenir amb Puigdemont a Berlín la setmana passada. De fet, un dels noms que ha circulat des de l'inici és el de la pròpia Artadi, tot i que fonts properes asseveren que la portaveu de la formació insisteix en mantenir-se fora de les travesses. També han aparegut noms com els de l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i el de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ambdós amb el carnet del PDeCAT.Els últims dies, però, diverses veus de JxCat fan notar que es podria repetir una situació similar a la del gener de 2016 amb Artur Mas, que va proposar Puigdemont com a candidat a la investidura, per sorpresa de la majoria dels propis diputats de JxSí. No es tanca la porta, doncs, que el quart -i definitiu- nom sigui algú que fins ara no apareix com a futurible candidat, sempre i quan tingui l'aval de tot el grup parlamentari, que acontenti ERC i a poder ser també la CUP (en aquest perfil podria col·locar-se, per exemple, Laura Borràs, que anava de número 5 a la llista de JxCat per Barcelona o Francesc de Dalmases, membre també de la formació de Puigdemont). D'altra banda, les fonts consultades reiteren que la presidència que hi hagi a Sant Jaume haurà de tenir clar que Puigdemont i la resta de "consellers exiliats" portaran el pes de l'executiu des de l'anomenat Espai Lliure de Brussel·les. En aquesta línia, JxCat vol donar tota la força i importància possible al "Govern a l'exterior", pilotat des de la capital belga.