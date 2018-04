El deteriorament de Ciutat Vella evidencia la soledat dels comuns a l'Ajutament

Última actualització Divendres, 27 d'abril de 2018 18:45 h

Tota l'oposició, menys la CUP, critica la mala gestió feta al barri barceloní

Tots els partits de l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona, tret de la CUP, han reprovat a l'alcaldessa, Ada Colau, per l'acció a Ciutat Vella. Tots ells han coincidit en denunciar la inseguretat que es viu en el barri. El president del Grup Demòcrata, Xavier Trias, ha denunciat que "ningú vol anar a un pis quan a sota té prostitució o està rodejat de narcotraficants" i la líder de Ciutadans ha avisat a l'alcaldessa que "una vegada comença el deteriorament és molt difícil aturar-lo" per això demanen al govern que "escolti als veïns". Per la seva banda, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha defensat la inversió del seu mandat que ha xifrat en "més de 76 MEUR" en què s'ha "posat els veïns al centre de les polítiques". Pin, però, també ha convidat a la resta de grups a "portar solucions" en comptes de fer un "ús partidista dels problemes" que hi ha actualment al districte.

El president del grup municipal d'ERC-Barcelona, Alfred Bosch, ha defensat durant el ple extraordinari sobre la situació que es viu Ciutat Vella que "el millor regal que podem fer als especuladors és la deixadesa". "Parlem d'una realitat molt dura, i no ens estem inventant res. Moltes coses ens tornen de manera preocupant als anys 80", ha explicat.

El republicà ha defensat que "l'informe sobre la situació a Ciutat Vella demostra com s'incrementa la recollida de xeringues i les entrades il·legals en pisos" i ha defensat que "no es tracta d'acusar-nos mútuament, es tracta de veure com ho resolem". Bosch ha recordat a la regidora Gala Pin que "els únics que es queden i creixen són els narcopisos". "Com pot dir que estan fent tot el possible perquè els veïns es quedin? Actuïn abans no quedi ningú", ha reclamat.

"Si l'Ajuntament no pot controlar què passa en finques de la seva propietat, com podem anar a demanar als privats que posin ordre?" ha preguntat Bosch abans d'assegurar que "el millor regal que podem fer als especuladors és la deixadesa a l'hora de solucionar els problemes dels barris".



Trias: "No han sabut posar ordre"



El líder del PDeCAT a Barcelona, l'exalcalde Xavier Trias, ha estat molt dur amb Ada Colau. Ha assegurat que "ningú" vol viure en un barri envoltat de "narcotraficants". També ha demanat al govern municipal que "posi ordre" i fins i tot ha demanat als comuns que controlin que ens els pisos públics no s'hi estableixin narcopisos perquè després tampoc ho poden exigir als privats.

