'LaRepublica.cat' presenta en societat els colors del nou diari

Redacció| Resten menys dies pel llançament oficial de 'La Republica', el diari digital català que sorgeix del 'directe.cat' per aportar una nova mirada, una veu discrepant, d'anàlisi i oberta del dia a dia de l'actualitat política de Catalunya. Igual que el nom de la capçalera, carregat de compromís, el color i el logo que presenten també poden qualificar-se d'únics.

vestirà el color entre borgonya i argila, tonalitats que identifiquen el compromís per fer realitat un projecte periodístic d’abast nacional: la terra argilosa, comuna a Catalunya, modelarà el seu caràcter. Una terra que ha de ser batallada per cultivar, però que un cop treballada dóna els seus millors resultats.

El periodisme debeurà del repte de la realitat on vivim per entendre un present i futur incert. Des de la capçalera, volen lluitar per arribar a oferir els seus millors fruits al públic. "El borgonya és el color de vi, un dels fruits més apreciats del nostre país. La rauxa, ben conduïda, ens porta al risc, al risc d’anar més enllà. D’arriscar i innovar, deixar-se portar per l’esperit davant la inacció dels altres. 'La República' és el futur, per això ha d’estar marcat pel color de la nostra terra, tot el territori de parla catalana, i la rauxa que ens empeny a perseguir noves fites", diuen des del diari.