Denuncien ''censura'' de la Universitat de Barcelona al grup 'UB x la República'

Última actualització Divendres, 27 d'abril de 2018 19:45 h

No apareixen les seves sigles a la llista de candidats al claustre universitari 2018

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció| Moltes han estat les veus que han acusat, en els darrers temps, les universitats catalanes de no manifestar-se lo suficient contra la repressió i l'autoritarisme de l'Estat a Catalunya. A principis d'aquest mes, la facultat d'Economia i Empresa de la UAB vetava un homenatge a Oriol Junqueras -pres polític i exprofessor de la casa- i, fa tres dies, la UB es veia envoltada de polèmica per impedir que un llaç groc fos enganxat justament al costat del logo de la institució en un altre acte d'homenatge. Ara, la Universitat torna a ser criticada per ''censurar'' al grup 'UB x la República'.



En concret, el problema rau en que el nom de cada candidat al claustre ha d'aparèixer a la llista de candidats al claustre universitari 2018 juntament amb les sigles de l'agrupació que representen i -segons Bayà- no és el cas dels integrants de 'UB x la República' (tot i haver-ho especificat a la sol·licitud de presentació de la candidatura) ni de l' 'Assemblea feminista UB'. Els membres de sindicats, en canvi, si apareixen amb les sigles del seu sindicat.



Per aquest motiu, els afectats de 'UB x la República' han fet una reclamació a la junta electoral permanent i esperen que es rectifiqui la llista per tal que constin les seves sigles.



Un grup de treballadors i de docents de la @UniBarcelona ens presentem al #ClaustreUB amb l’agrupació “UB x la República”. Inexplicablement la Universitat ha censurat aquest grup i el de l’@assfeministaUB. Els afectats hem fet reclamació i esperem q es rectifiqui. #UBcensura pic.twitter.com/p5IOTeU6Se — M. Rosa Bayà (@mrosa_bay) 27 d’abril de 2018 En concret, el problema rau en que el nom de cada candidat al claustre ha d'aparèixer a la llista de candidats al claustre universitari 2018 juntament amb les sigles de l'agrupació que representen i -segons Bayà- no és el cas dels integrants de 'UB x la República' (tot i haver-ho especificat a la sol·licitud de presentació de la candidatura) ni de l' 'Assemblea feminista UB'. Els membres de sindicats, en canvi, si apareixen amb les sigles del seu sindicat.Per aquest motiu, els afectats de 'UB x la República' han fet una reclamació a la junta electoral permanent i esperen que es rectifiqui la llista per tal que constin les seves sigles.

Segons publica, via Twitter, Maria Rosa Bayà, "inexplicablement, la Universitat ha censurat aquest grup" sota el qual es presenten treballadors i docents a les eleccions d'estudiants, de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis al Claustre de la UB el proper 10 de maig. Com a candidata de Personal d'Administració i Serveix al Claustre per l'agrupació 'UB x la República', Bayà ha denunciat també la censura del grup 'Assemblea feminista UB', creat amb motiu de la vaga feminista del 8M.