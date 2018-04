Els CDRs obren dos peatges en plena operació sortida pel Pont de maig

Última actualització Divendres, 27 d'abril de 2018 19:15 h

Anuncien que la #PrimaveraCatalana continua

Gerard Sesé @gerardsese | Dimarts 1 de maig és festa. Molta gent, com sol passar quan un festiu cau prop del cap de setmana, fa pont. Per tant, queden 4 dies de festa motl suculents. És per això que, en plena operació sortida, el Comitè de Defensa de la República ha decidit aixecar les barreres de dos peatges tal com ha explicat al seu perfil oficial de Twitter.

Almenys dos peatges haurien aixecat les seves barreres avui per l'actuació dels CDRs al territori. L'acte s'ha fet coincidir amb el pont de maig ja que dilluns molta gent farà festa ja que el festiu és dimarts 1.Un d'ells és el peatge de Sant Vicenç de l´autopista de Manresa a Terrassa i l'altre encara no ha transcendit. El mateix CDR de Catalunya anunciava: "Primaveracatalana! Continuem fent passes cap a la #Republica. #NoobeïmNopaguem! Avui s'han alliberat peatges! Pita si hi passes!"