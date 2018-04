Un reporter d'OkDiario relaciona les violacions amb les fotos que posen les joves a Instagram

Ojeda està vinculant les fotos que pengen les noies i adolescents a la xarxa social amb les violacions. Amb aquest tuit considera, per ant, que una dona pengi una foto seva a les xarxes és provocatiu i, per tant, pot provocar una violació victimitzant a l'agressor i culpant la víctima. Altres usuaris de seguida li han retret el comentari i, tot i que ja havia esborrat el tuit, li han fet una captura:

Amb el cas de la violació de La Manada de fons, l'andalús escrivia: "Y mientras los padres piden condenas justas i dignidad, sus hijas no paran de subir 'esas fotos' en el Insta... España".

