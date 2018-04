Retreuen a Manuel Valls la seva participació en actes unionistes quan intenta desmarcar-se de l'extrema dreta francesa

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

27 d'abril de 2018, 20.58 h

Süddeutsche avisa: "Alemanya no està per qualsevol bajanada espanyola"



El Süddeutsche Zeitung de Munic ha intentat explicar per què a Alemanya ha caigut tan malament l'intent del govern espanyol de condecorar els policies alemanys que van detenir el president Carles Puigdemont, i ho ha resumit aclarint que allà no estan per orgues. "El nord d'Alemanya no està per qualsevol bajanada espanyola (Unsinn, en alemany)", ha advertit.



El diari, que és el segon d'Alemanya, no dubta qualificar l... Llegir més