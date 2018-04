Portades: La premsa se centra en la sentència a 'La Manada' dos dies després de conèixer-se

Última actualització Dissabte, 28 d'abril de 2018 10:00 h

'El Periódico' titula "La justícia, en fals"

Redacció | La reacció del govern espanyol després de la sentència de 'La Manada' acapara les portades dels diaris d'aquest dissabte.

La sentència per abús sexual als cinc joves integrants de 'La Manada' no han deixat indiferent a ningú. Després que milers de persones sortissin al carrer per protestar, la premsa recull dos dies després reaccions i el fet que el Gobierno es plantegi endurir el codi penal.La Vanguardia assenyala que "La ira per 'La Manada' obliga el Govern central a reaccionar", El Periódico titula "La justícia, en fals" i El País destaca que "Los políticos prometen más castigos contra las violaciones".El Mundo publica el titular "Alarma entre los jueces ante la "excesiva" reacción por 'La Manada'", l'ABC destaca que "La polémica de 'La Manada' llevará a endurecer el código penal" i, finalment, La Razón ressalta "'Efecto Manada': el Gobierno revisará las penas por violación".El Punt Avui assenyala a la seva portada que "JxCat descarta desobeir el TC per investir Puigdemont" i l'Ara també diu que "JxCat no desobeirà el TC per investir Puigdemont".