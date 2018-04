Més d'un milió de persones busquen inhabilitar els jutges de 'La Manada'

Última actualització Dissabte, 28 d'abril de 2018 12:30 h

El president del TS defensa l'actuació dels magistrats

Redacció | Una rere l'altra. Les signatures no s'aturen i ja són més d'un milió de persones les que han firmat una petició a Change.org per demanar la inhabilitació dels magistrats que van dictar la sentència per abús sexual i no violació als acusats de 'La Manada'.

En menys de 24 hores ja s'han aconseguit milers de firmes per demanar la inhabilitació dels tres jutges de l'Audiència Nacional de Navarra que van dictar la sentència de 'La Manada' en què es condemna als cinc joves a nou anys de presó per un delicte d'abús sexual però no de violació.

La sentència va causar un rebuig enorme i milers de persones van sortir al carrer de diferents ciutats catalanes i espanyoles a manifestar-s'hi en contra.

El TS a favor dels magistrats

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha sortit ja a defensar als magistrats i ha assegurat estar al seu costat. També ha advertit de les crítiques que han fet alguns polítics.

"El tribunal ha valorat minuciosament, en relació amb els fets imputats, tots els elements de prova aportats per les parts d'acord amb el que estableix la llei i de conformitat amb la jurisprudència que resulta d'aplicació", ha exposat. Ha assegurat que aquests són els únics criteris als quals s'han de sotmetre els jutges, els ha defensat i ha subratllat que la seva actuació ha estat la correcta.

