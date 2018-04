Ara, el Gobierno també posa en dubte el Codi Penal

Última actualització Dissabte, 28 d'abril de 2018 15:30 h

L'Executiu de Mariano Rajoy obre la porta a una possible reforma

Redacció | La sentència de 9 anys de presó per als cinc membres de 'La Manada' condemnats per abús sexual i no pas per violació ha causat un daltabaix a Espanya. Milers de persones van sortir als carrers per protestar contra la ressolució del cas i fins i tot ara, el Gobierno, dubta del mateix codi penal.

La societat ha reaccionat en massa contra una sentència que consideren clarament injusta i s'encaren contra el poder judicial. Això ha fet trontollar al Gobierno de Mariano Rajoy que no s'esperava una resposta tan immediata.

Davant però d'aquests fets, el Gobierno diu ara que modificarà el Codi Penal per tal d'"adequar-lo al pacte d'Estat contra la violència de gènere, que contempla els delictes contra la llibertat sexual com a violència contra la dona", segons han explicat algunes fonts de l'Executiu de Rajoy a La Vanguardia.



Els que fins ara s'han mullat per aquest tema, han estat el mateix ministre de justícia, Rafael Català i la de defensa, María Dolores de Cospedal, que han obert la porta --de moment-- per analitzar la llei públicament. De fet, tots els partits polítics hi estarien disposats, amb l'objectiu de "precisar" els diferents tipus d'abús sexual i agressió sexual.

Ara bé, en la tradicional roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre portaveu Íñigo Mendez de Vigo, va recordar a la població que el codi penal ja ha estat reformat fins a quatre vegades des del 1995.

