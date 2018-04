Lliçó de Dolors Bassa a una presa que l’ha insultat per independentista

La consellera @dolorsbassac ens transmet energia per lluitar per la dignitat, pels drets i llibertats de tothom. Propera cita el #PrimerdeMaig en l'acte #FreeBassa a la plaça Goya de Barcelona a les 10h @aferssocialscat @treballcat @Esquerra_ERC pic.twitter.com/JJsuHWXZeW

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal