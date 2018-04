[Vídeo] Amaia d'OT s'emportarà el llibre 'España de mierda' a Eurovisión

DIRECTO ¿Qué no va a faltar en la maleta que Amaia llevará a Lisboa? El libro que le regaló Alfred https://t.co/62V8GyDMYy pic.twitter.com/hHJ2iCB3OK

Preguntats per conèixer els detalls sobre què prendrien en el seu viatge i què deixarien a casa, Alfred ha explicat "el meu pin de Bowie i un llibre". Però Amaia ha volgut ser més clara en respondre la pregunta "España de mierda", el llibre que li va regalar Alfred per Sant Jordi.

Després del renou que va suposar que li regalessín un llibre per Sant Jordi --en comptes de la tradicional rosa-- a la roda de premsa prèvia al viatge cap a Lisboa, on se celebra el festival el dia 12 de maig s'ha viscut un altre moment excepcional.

