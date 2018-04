El PP busca material compromès per destruir-lo abans de les municipals del 2019

Última actualització Dissabte, 28 d'abril de 2018 20:00 h

L'objectiu és evitar més escàndols

Redacció | El PP no està preparat per aguantar un altre escàndol com el de Cristina Cifuentes. Per aquest motiu, els populars de Madrid ja s'estan començant a moure per contactar amb els seus dissidents o amb persones que no van acabar del tot bé per tal d'intentar frenar qualsevol filtració de vídeos, fotos o documents compromesos.

L'objectiu no es cap altre que fer una primera valoració per saber a què pot enfrontar-se el pròxim candidat ja sigui a les municipals del 2019, a les europees i a les futures eleccions que vinguin. Això ho volen fer per tal de designar un candidat que no porti més escàndols al partit i l'acabi enfonsant encara més.

Així ho explica aquest dissabte El Español, que assegura que diverses fonts li haurien confirmat les intencions del PP. Segons apunta el diari, els contactes haurien estat encarregats per un alcalde de la zona est de Madrid, utilitzant diversos càrrecs del PP ja retirats.



Fugir d'un nou 'cas Cifuentes'

Una altra de les intencions d'aquesta ronda de contactes és calmar els ànims d'exmilitants i persones que no han acabat gairebé la seva etapa prop dels populars. Ja sigui per haver denunciat casos de corrupció i haver estat ignorats o bé per les guerres internes de poder.

Sigui quina sigui la raó, el PP vol netejar la seva imatge, abans no sigui massa tard, i assegurar-se de posar un candidat sense escàndols a la vora.

