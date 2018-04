[Vídeo] Així desafia un advocat a una jutgessa a Vic

Última actualització Dissabte, 28 d'abril de 2018 14:00 h

Es nega a treure's el llaç groc

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Un advocat es va negar a treure's el llaç groc que portava a la solapa de la camisa davant la petició d'una jutge en una vista a Vic.

En un vídeo gravat per una càmera del jutjat que ha recollit El Nacional la magistrada diu que és el seu "deure" fer-ho, ja que si no estaria admetent que els seus "companys van dur a terme els actes que proclama el llaç groc".



La jutge fa servir fins a quatre articles jurídics per defensar que els advocats han de "vestir la toga amb dignitat i prestigi i màxim respecte a la justícia". Tot i això, el lletrat respon que els articles citats no obliguen "cap de les parts" i s'empara en la llibertat d'expressió per rebutjar la sol·licitud.



Els fets van succeir el 5 d'abril en una vista al jutjat de Vic i van obligar a interrompre uns minuts la sessió. En les imatges es veu com la jutge es dirigeix a l'advocat de la part demandada perquè es tregui el llaç groc que "notòriament tots sabem què significa". "Li dono l'oportunitat que es tregui el símbol i si no ho fa, així constarà a les presents actuacions", insisteix més tard la magistrada.



El lletrat, però, manté la seva postura perquè "no incompleix cap obligació que imposi la llei i la llei processal".





Notícies relacionades