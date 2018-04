Puigdemont fa balanç de la seva situació: ''anys a l'exili'' o ''dècades a la presó''

Última actualització Dissabte, 28 d'abril de 2018 21:00 h

"L'opció més realista és no tenir un pla per al futur", ha afirmat el 130è president en una entrevista a la revista britànica 'Times Magazine'

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Carles Puigdemont ha admès aquest dissabte en una entrevista a la revista britànica 'Times Magazine' que el seu futur passa per "anys a l'exili" o "dècades a la presó".

Notícies relacionades

"L'opció més realista és no tenir un pla per al futur. En el pitjor dels casos, seré extradit a Espanya i això significarà que el meu futur està clar: dècades a la presó.Si no, probablement passaré molts anys a l'exili", s'ha sincerat Puigdemont a la interviu concedida a la periodista Sally Williams "en un anònim pis de Berlín". De fet, el 130è president de la Generalitat ha assenyalat que mai ha pensat entregar-se a la justícia espanyola."A la presó esdevindria un ostatge sense llibertat d'expressió ni llibertat de moviments. I jo uso aquesta llibertat per defensar la nostra situació i denunciar l'actitud de les autoritats espanyoles", ha afirmat Puigdemont, descrit pel rotatiu anglès com "l'enemic número u d'Espanya"."No soc un fugitiu. No estic vivint una vida clandestina. Soc un president, que m'he de reunir amb gent i actuar. No viure a la foscor", s'ha reivindicat el president destituït pel 155.