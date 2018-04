Zoido i Millo destitueixen per venjança la cap de comunicació dels Mossos per una piulada critica amb la sentència de la Manada

Última actualització Dissabte, 28 d'abril de 2018 22:00 h

El cos usurpat pel 155 l'ha "apartat de les seves funcions" perquè li ha "perdut la confiança" perquè va "posar en dubte el poder judicial"

7 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Els Mossos d'Esquadra usurpats pel 155 han destituït la cap de comunicació d'aquest cos, Patrícia Plaja, per haver fet una piulada crítica amb la sentència de la Manada. La decisió prové de la prefectura dels Mossos usurpada pel 155, que, segons fonts policials, "ha decidit apartar de les seves funcions la cap de premsa del cos en haver-li perdut la confiança a causa d'una piulada en la qual posava en dubte el poder judicial".

Notícies relacionades

En el tuit, que va ser esborrat poc després de ser difós, Plaja deia que "el problema no és un jutge ni el vot particular", segons ella, "el que falla és el poder judicial, una vegada més". En els darrers mesos Plaja ha estat guardonada amb diversos premis i reconeixements per la gestió de la comunicació dels Mossos durant els atemptats de Barcelona i Cambrils.