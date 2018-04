'El Periódico' fa esclatar la polèmica a Twitter pel naixement d'un CDR a Israel

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

29 d'abril de 2018, 09.47 h







Entenc que fa molt mal efecte aquella frase de "Veus, ja us ho havia avisat", però quan fa ANYS que vens dient als feixistes ePPanyols que el seu estúpid tarannà franquista els farà quedar molt malament davant de tot el món, i veus que, en efecte, cada dia creix la solidaritat amb el poble català, i s'extén la fama de feixista de l'estat ePpanyó . . . no et queda més remei que dir:



HO VEIEU, CRETINS , ... JA US VAIG AVISAR !! !!★!! !!