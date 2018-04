Portades: L'ABC assenyala que els Guàrdia Civils viuen assetjats a Catalunya

España ARNADA i amb mes forats BRUTS que un Gruyere. ––––––––––––– LA DEMOCRACIA , AMB AQUEST CABESTROS , HA FET UN INVOLUCIÓ ........... LA DEMOCRACIA , AMB AQUEST CABESTROS , HA FET UN INVOLUCIÓ ...........

29 d'abril de 2018





Manuel Valls, que semble ha acceptat la opció com a Batlle de Barcelona. no convenç amb una entrevista escoltada avui. No es coneix Barcelona i no sap dir ni districtes ni altres preguntes que li fan compromeses.



Peró, hi ha una altre cosa que per mi es definitiva. Ha estat presentat per un partit i unes associacions ultra dreta., o sigui C.s.