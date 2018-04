[Vídeo] La idea de Valls: l'unionisme aglutinat en una candidatura

Última actualització Diumenge, 29 d'abril de 2018 11:30 h

Vol competir amb la idea de Jordi Graupera

Redacció | L'exprimer ministre francès, Manuel Valls, encara s'està pensant si concórrer a la llista amb Ciudadanos. Tot i que aquesta no és l'única opció que té sobre la taula. Valls apostaria per una candidatura unitària unionista de cara a les eleccions municipals de 2019. Ho ha explicat en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, en català.

El francès ha exposat que està interessat en "una plataforma que no sigui d'un sol partit". I és per aquest motiu que no descarta res i està tenint converses amb el PSC, PP i, és clar, Ciudadanos.

Així doncs, Valls estaria disposat a competir, d'aquesta manera, amb la idea de Jordi Graupera d'ajuntar una llista comuna per a l'independentisme a partir d'un procés de primàries.

"No he sortit d'un partit francès per entrar en un altre partit", ha volgut destacar. Però amb aquesta informació contradiu Ciudadanos, que li hauria proposat liderar la seva candidatura per Barcelona a les municipals de 2019. "Que hi hagi una plataforma que no sigui d'un sol partit, m'interessa".

