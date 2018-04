La incapacitat d'Hisenda: cinc informes sense poder detectar malversació

Última actualització Diumenge, 29 d'abril de 2018 14:30 h

El Gobierno encara no ha demostrat que es va utilitzar diner públic per a l'1-O

Redacció | Les dificultats del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per demostrar la malverasció són cada vegada més evidents tenint en compte que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat en múltiples ocasions que el referèndum no va comptar amb diner públic per celebrar-se.

Però Hisenda ha enviat entre gener i abril un total de cinc informes amb explicacions diverses de la Intervenció general de la Generalitat al jutge número 13 de Barcelona. Malgrat tot, ha estat impossible fins al moment demostrar l'existència de malversació de fons públics per l'1-O.

Aquests informes també els ha rebut Llarena, que fins al moment, ha inculpat de malversació a tot el Govern cessat de la Generalitat, tot i no tenir proves d'una suposada desviació de fons.

La Vanguardia recull que Montoro va realitzar fins a 20 requeriments a la interventora de la Generalitat on va demanar el DNI i lloc de treball dels funcionaris que poguessin haver realitzat moviments de diners per a l'1-O. I el departament d'Economia va respondre, al seu torn al que "als directors de servei no els consta que s'hagi realitzat cap tipus de despesa per a la celebració del referèndum".

Així, malgrat intentar-ho per activa i per passiva, avui dia el Gobierno no ha pogut demostrar que l'Executiu de Puigdemont pogués haver comès un delicte de malversació.

