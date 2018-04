Aquesta és la brillant idea del Gobierno per salvar les pensions

Joaquim Serra Sabadell Sabadell

29 d'abril de 2018, 18.10 h



Un govern de dretes que no estigui "al borde del abismo" no sol pujar els impostos, si el PP posa la taxa Google, és perquè veu que no pot complir amb el pagament de les pensions.



És natural, amb la colla de milions que han mangonejat aquests governants, no sé com en queden per pagar els funcionaris.