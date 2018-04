Millo amenaça dient que ''el 155 es pot aplicar de moltes maneres''

Última actualització Diumenge, 29 d'abril de 2018 20:30 h

El delegat del Gobierno a Catalunya ha comentat que podria fer-se amb "una cirurgia més fina" si calgués

Redacció | El delegat del Gobierno a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat en una entrevista que l'aixecament del 155 serà "automàtic" quan es culmini però la "restauració total de les institucions d'autogovern". Segons ha exposat això no ho pot qüestionar ningú.

"Què falta ara per culminar l'article 155? La restauració total de les institucions d'autogovern a través de la investidura d'un nou president que compleixi tots els requisits legals, pugui fer de president i que es constitueixi un Govern legal que es comprometi amb el compliment de la legalitat. Quan això passi, i esperem que passi aviat, el 155 culmina", ha ressaltat.

Ara bé, les paraules de Millo no convèncen a tothom. Sobretot perquè ell mateix ha puntualitzat i ha volgut deixar ben clar que no es descarta l'aplicació d'un nou 155 en un futur. "L'article 155 de la Constitució es pot aplicar de moltes maneres" i ha advertit que podria fer-se amb "una cirurgia més fina" si calgués.

La finalitat, ha assegurat, seria frenar les decisions del Govern que xoquessin amb la legalitat: "Per tornar a aplicar aquest article no cal tornar a cessar a tothom, es pot aplicar focalitzadament, amb una cirurgia més fina, en funció de les necessitats que hi hagi. No és el nostre objectiu, però no es pot descartar", ha reblat.

