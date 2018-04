Una web recull tot de dades sobre l'1-O per ''no oblidar''

En aquest sentit aquesta pàgina web Catmemòria recopila tot de dades i curiositats del primer d'octubre. Es recullen les 991 persones ferides durant la jornada del referèndum i les 75 que hi va haver entre els dies 2 i 4, que també van ser dies marcats per una jornada de vaga general el dia 3.

La web també recull els agents ferits que hi va haver l'1-O, un total de 39. La xifra però s'eleva a 431 el dia 3-O, durant la vaga general.

Es recorda que l'operació policial del Gobierno va costar més 87.000.000 d'euros i que hi va haver més de 6.000 agents desplaçats a Catalunya vinguts d'arreu d'Espanya.

En un mapa interactiu es mostren més de 2.260 imatges i vídeos de les càrregues policials i de la jornada de l'1-O i també la violència que hi va haver a cada província. Una web per no oblidar mai la brutalitat del Gobierno al poble català.S'ofereix un recull de llibres que parlen sobre l'1-O, dies prèvis i posteriors i també un recull de premsa que mostra com els diferents mitjans van cobrir la jornada.