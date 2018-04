Portades: El País assenyala València, Navarra i Balears per seguir ''els passos del procés''

Última actualització Dilluns, 30 d'abril de 2018 09:00 h

Redacció | Diversitat en les portads de la premsa d'aquest dilluns. El "sorpaso" de Cs al PP a Madrird, la victòria del Barça i la politica linguistica de diverses comunitats autònomes són els principals temes destacats. El País recull que Cs i PP "veuen una agenda oculta en els governs de la Comunitat Valenciana, Navarra i Balear per seguir els passos del procés català.

Per la seva banda, El Mundo destaca el "Primer juicio a cuatro jefes de ETA por crímenes de lesa humanidad" i La Razón recull que "Ternera reaparecerá en el acto de "disolución" de ETA".

"La batalla política de la lengua se extiende a otras comunidades" titula El País, que assenyala que a les comunitats on hi ha presència de governs nacionalistes s'estan seguint els "passos" del procés català de fa 30 anys. En aquest sentit, assegura que ja han començat a modificar les polítiques lingüístiques i educatives, una qüestió que prendrà força en les campanyes per les municipals i autonòmiques de 2019.Un sondeig de l'ABC assegura que "El caso Cifuentes impulsa a Cs como primera fuerza en Madrid", i assenyala que el PP perdria 12 escons i Podemos "cauria en picat". En la mateixa línia, La Vanguardia recull les "Crítiques a Rajoy en un PP passiu malgrat l'avenç de Cs".Per últim, El Periódico eclipsa la seva portada amb la victòria del Barça: "Campió inapel·lable", sentencia el diari.