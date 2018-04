Junqueras reclama formar govern ja per aprofitar els resultats del 21-D

Ho ha dit en una entrevista per escrit concedida a Catalunya Ràdio on insta a la CUP a “decidir si vol ser part de la solució, sumar i ajudar”, i crida els comuns a afegir-se “desacomplexadament a la defensa de drets i llibertats”.



"Amb tots els empresonats que he pogut parlar, coincidim que cal fer Govern”, detalla Junqueras. I és que per al republicà "recuperar les institucions ja és un pas en si mateix tot i que és obvi que només és un primer pas i que cal més”.



La seva situació, la de la resta de polítics independentistes presos, i la dels que estan a l’estranger també és objecte de preocupació per al republicà. Però les darreres decisions de la justícia europea fa que s’obri una porta d’esperança per a Junqueras. “El de rebel·lió és un delicte que a Europa tothom està dient que no ha existit. Cap democràcia occidental el comparteix", sentencia.

I és que Junqueras constata que a Europa, “els estats es van posicionant i cada cop el regne d'Espanya està més isolat en les seves posicions”. “És com un retorn a l'autarquia, judicial. Quan tot Europa contradiu les teves decisions és que vas en direcció contrària. I quan vas en direcció contrària t'has de preguntar si no ets tu el que no va bé i no pas tots els altres”, assegura.

Per últim, preguntat per la seva situació anímica després de mesos a presó de manera preventiva, Junqueras assegura sentir-se “fort i serè”. “La presó no podrà canviar les meves conviccions, que són les d'un demòcrata que s'inspira en valors universals. A la presó intento analitzar amb fredor els esdeveniments i procuro traslladar reflexions que ens permetin treballar a mitjà i llarg termini i no captius del ‘curt termini’”, conclou.

En aquest sentit, el republicà obre la porta a fer un Govern d’ampli expectre ideològic, amb molts independents i fins i tot no descarta una fórmula com la proposada pels mateixos comuns. “A finals de l'anterior legislatura, vaig proposar un Govern de concentració, també amb independents. Crec que davant una situació tan bèstia cal incorporar totes les sensibilitats", assegura Junqueras.