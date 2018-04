'Kms per la llibertat' arriba a les presons de Madrid en solidaritat als presos polítics

Última actualització Dilluns, 30 d'abril de 2018 10:00 h

Després de 760 kilòmetres i tres dies de marxa ininterrompuda

Redacció | 840 km recorreguts en 16 sectors. Això és el que han caminat els 260 corredors que han participat en la marxa “Kms per la llibertat” per reivindicar l’alliberament dels presos polítics.

3 representants de #KMSxlallibertat a Soto del Real fent el lliurament dels llibres amb pròleg d’@antonibassas i escrits i signats per a tots els participants, al lletrat dels Jordis, amb els millors desitjos i anhels de llibertat @jcuixart @jordialapreso @KRLS @tv3cat @VilaWeb pic.twitter.com/ObUm8GjoIF — Kms per la Llibertat (@KMSxlaLLIBERTAT) 30 d’abril de 2018

Van sortir del Parlament de Catalunya aquest divendres i han arribat aquest dilluns, quan passaven pocs minuts de les vuit del matí, a les presons d’Estremera i Soto del Real, i ho faran a la tarda a Alcalá-Meco.Una de les impulsores, Anna Vilà, ha explicat que la marxa “pretén mostrat la duresa del càstig i la distància que separa els presos de les seves famílies” i ha destacat que durant el trajecte els participants han rebut solidaritat per part de diverses persones i entitats, molt important, ha destacat, per la duresa de la marxa.En arribar a Estremera han lliurat als presos, a través dels seus advocats, uns llibres amb els seus escrits que “pretén dir als presos que no estan sols, que els recordem, que no defallirem i que mantindrem aquesta causa viva fins al seu alliberament”.